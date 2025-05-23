В Челябинской области мать предложила знакомому за 100 тысяч убить ее дочь

В поселке Измайловский Кизильского района Челябинской области случилось страшное — мать захотела избавиться от 12-летней дочери и «заказала» ее знакомому. Тот «сдал» ее полиции. В отношении нее возбудили уголовное дело, сообщает телеграм-канал Shot.
По информации канала, 46-летняя женщина пригласила в гости 36-летнего знакомого и заявила, что устала от плохого поведения девочки. Она предложила ему 100 тысяч рублей за то, чтобы тот утопил ребенка в местной реке. Мужчина на предложение не купился. Ошарашенный такой просьбой, он укрыл ребенка у себя.
А на «мать года» заявил в полицию. Женщину задержали.