В Челябинской области мать предложила знакомому за 100 тысяч убить ее дочь

По информации канала, 46-летняя женщина пригласила в гости 36-летнего знакомого и заявила, что устала от плохого поведения девочки. Она предложила ему 100 тысяч рублей за то, чтобы тот утопил ребенка в местной реке. Мужчина на предложение не купился. Ошарашенный такой просьбой, он укрыл ребенка у себя.