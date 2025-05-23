В АТОР назвали раздутым описание отравления россиян арбузами в Египте

Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что несколько десятков туристов обратились к врачам в Хургаде с одинаковыми симптомами.
Мурадян подчеркнул, что в Хургаде находятся «несколько десятков тысяч туристов», а «заболевания даже 1% различными расстройствами пищевого или иного характера являются нормальной практикой».
«Позиция наша такова, что, к сожалению, так складываются обстоятельства: они [туристы] болеют, случаются даже трагедии с летальным исходом, но это не является показателем качества оказания услуг на сервисах и курортах, которые строго контролируются местными властями», — пояснил Мурадян и добавил, что у всех туристов для подобных случаев есть медицинские страховки.
Генеральный директор сети турагентств Tuda.ru Татьяна Котельникова заявила, что ситуация с предполагаемым отравлением арбузами в Хургаде вызывает серьезную обеспокоенность.
«К счастью, наши туристы в безопасности. Мы оперативно связались со всеми, кто сейчас отдыхает в различных курортных зонах Египта, в том числе и в Хургаде (а таких немало). Никто из них не сообщал о каких-либо признаках отравления и, к счастью, не пострадал», — заключила она.