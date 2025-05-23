В АТОР назвали раздутым описание отравления россиян арбузами в Египте

«К счастью, наши туристы в безопасности. Мы оперативно связались со всеми, кто сейчас отдыхает в различных курортных зонах Египта, в том числе и в Хургаде (а таких немало). Никто из них не сообщал о каких-либо признаках отравления и, к счастью, не пострадал», — заключила она.