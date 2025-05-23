В Калининграде суд вынес приговор экс-депутату облдумы Ивану Грибову и его сыну

Следствием и судом установлено, что в июне 2018 — январе 2019 гг. Грибов создал организованную группу с целью незаконного производства, хранения и сбыта немаркированной табачной продукции. В состав группы вошли его сын и двое жителей региона. В Мамоново на территории производственной базы подельники организовали незаконное производство и хранение табачной продукции без акцизных марок для последующей реализации на территории России и Евросоюза.