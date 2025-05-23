Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мать из Челябинской области пыталась заказать убийство своей дочери

В Кизильском районе Челябинской области следствие возбудило уголовное дело в отношении матери, которая предложила мужчине за 100 тысяч рублей утопить её 12-летнюю дочь. Однако мужчина отказался и сообщил в полицию.

Источник: РИА "Новости"

В посёлке Измайловский Кизильского района Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 46-летней женщины, подозреваемой в попытке заказать убийство собственной 12-летней дочери.

По данным телеграм-канала SHOT, женщина обратилась к 36-летнему знакомому с преступным предложением: якобы из-за плохого поведения девочки она решила избавиться от ребёнка. За 100 тысяч рублей она попросила мужчину утопить девочку в реке Большая Караганка.

Однако мужчина не только отказался от преступного плана, но и помог спасти ребёнка. Он скрыл девочку у себя дома и сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

Женщина была задержана, и ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.