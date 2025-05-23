Мать из Челябинской области пыталась заказать убийство своей дочери

В посёлке Измайловский Кизильского района Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 46-летней женщины, подозреваемой в попытке заказать убийство собственной 12-летней дочери.
По данным телеграм-канала SHOT, женщина обратилась к 36-летнему знакомому с преступным предложением: якобы из-за плохого поведения девочки она решила избавиться от ребёнка. За 100 тысяч рублей она попросила мужчину утопить девочку в реке Большая Караганка.
Однако мужчина не только отказался от преступного плана, но и помог спасти ребёнка. Он скрыл девочку у себя дома и сообщил о случившемся в правоохранительные органы.
Женщина была задержана, и ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.