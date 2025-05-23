В Волковысском районе школьница перебегала дорогу и попала под машину, СК ищет очевидцев

Имеются достаточные данные полагать, что водители автомобилей, их пассажиры, а также пешеходы, находившиеся в момент наезда вблизи места аварии, могли быть очевидцами ДТП. Следственный комитет обращается к гражданам, которые стали очевидцами ДТП и располагают какой-либо информацией об обстоятельствах произошедшего, в том числе записями с видеорегистраторов, с просьбой сообщить об этом в УСК по Гродненской области по телефонам (801512) 6−69−95, (80152) 72−40−40, (8033) 685−16−68.