В Волковысском районе школьница перебегала дорогу и попала под машину, СК ищет очевидцев

Как рассказали в ведомстве, по данным следствия, днем 22 мая 26-летний водитель за рулем автомобиля MAN ехал по ул.17 Сентября в Красносельском. Он совершил наезд на перебегавшую вне пешеходного перехода девочку. В результате ДТП школьница получила тяжкие телесные повреждения. Мужчина пояснил, что не увидел девочку, выбежавшую из-за встречного автомобиля. В настоящее время ребенок находится в больнице, ее состояние оценивается, как тяжелое.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Гродненской области, сотрудников ГАИ осмотрено место происшествия, назначено производство ряда экспертных исследований, в том числе судебно-медицинская, автотехническая, транспортно-трасологическая экспертизы.
Волковысским райотделом СК в отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Имеются достаточные данные полагать, что водители автомобилей, их пассажиры, а также пешеходы, находившиеся в момент наезда вблизи места аварии, могли быть очевидцами ДТП. Следственный комитет обращается к гражданам, которые стали очевидцами ДТП и располагают какой-либо информацией об обстоятельствах произошедшего, в том числе записями с видеорегистраторов, с просьбой сообщить об этом в УСК по Гродненской области по телефонам (801512) 6−69−95, (80152) 72−40−40, (8033) 685−16−68.