Двое детей утонули в Актюбинской области

На следующий день, 22 мая около 17:00 произошла ещё одна трагедия в Шалкарском районе. Пресс-служба областного ДЧС сообщила, что 15-летний школьник утонул в озере Шалкар. Подросток купался в запрещённом месте, где установлены соответствующие предупреждающие знаки. Глубина в этом районе достигает 4 — 6 метров. Тело подростка извлекли спасатели местного оперативно-спасательного отряда.