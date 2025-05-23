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Двое детей утонули в Актюбинской области

В Актюбинской области зафиксированы два трагических случая гибели детей на воде. Один инцидент произошёл в реке Елек, другой — на озере Шалкар, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: pixabay

21 мая в 19:10 на пульт службы 112 поступил тревожный звонок: в районе одной из зон отдыха вдоль реки Елек в городе Актобе утонул 4-летний ребёнок.

Тело малыша было найдено и извлечено водолазами через полчаса — в 19:40. Оно находилось на глубине двух метров, в пяти метрах от берега.

сообщил сотрудник городского управления по чрезвычайным ситуациям Бекзат Амангельды

На следующий день, 22 мая около 17:00 произошла ещё одна трагедия в Шалкарском районе. Пресс-служба областного ДЧС сообщила, что 15-летний школьник утонул в озере Шалкар. Подросток купался в запрещённом месте, где установлены соответствующие предупреждающие знаки. Глубина в этом районе достигает 4 — 6 метров. Тело подростка извлекли спасатели местного оперативно-спасательного отряда.