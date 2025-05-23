В деле мэра Болдурешть, сбившего насмерть ребёнка, появились видеозаписи, подтверждающие его вину: Никанора Чокинэ, несмотря на обвинения, власть ПАС допустила к выборам

К делу бывшего мэра Болдурешт Никанора Чокинэ, обвиняемого в смертельном ДТП с подростком, приобщены новые видеозаписи.
Прокуроры утверждают, что на них Чокинэ за рулём служебного авто незадолго до аварии.
Адвокаты оспаривают подлинность видео, называя их смонтированными.
Напоминаем, Чокинэ обвиняется в том, что насмерть сбил 14-летнего мальчика и скрылся. Ему грозит до семи лет тюрьмы.
Несмотря на это, он баллотировался на пост мэра.
Чокинэ, экс-мэр села Болдурешты, который в феврале 2024 года насмерть сбил 14-летнего подростка и попытался скрыться от правосудия, — может снова стать мэром села. Об этом свидетельствуют результаты местных выборов, прошедших в нескольких населенных пунктах Молдовы.
В первом туре внеочередных местных выборов, состоявшихся 18 мая, Никанор Чокинэ набрал наибольшее количество голосов — 47,21% (549 голосов).
Источник: t.me/nemdnews.
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