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В деле мэра Болдурешть, сбившего насмерть ребёнка, появились видеозаписи, подтверждающие его вину: Никанора Чокинэ, несмотря на обвинения, власть ПАС допустила к выборам

Адвокаты оспаривают подлинность видео, называя их смонтированными.

Источник: Комсомольская правда

К делу бывшего мэра Болдурешт Никанора Чокинэ, обвиняемого в смертельном ДТП с подростком, приобщены новые видеозаписи.

Прокуроры утверждают, что на них Чокинэ за рулём служебного авто незадолго до аварии.

Адвокаты оспаривают подлинность видео, называя их смонтированными.

Напоминаем, Чокинэ обвиняется в том, что насмерть сбил 14-летнего мальчика и скрылся. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

Несмотря на это, он баллотировался на пост мэра.

Чокинэ, экс-мэр села Болдурешты, который в феврале 2024 года насмерть сбил 14-летнего подростка и попытался скрыться от правосудия, — может снова стать мэром села. Об этом свидетельствуют результаты местных выборов, прошедших в нескольких населенных пунктах Молдовы.

В первом туре внеочередных местных выборов, состоявшихся 18 мая, Никанор Чокинэ набрал наибольшее количество голосов — 47,21% (549 голосов).

Источник: t.me/nemdnews.

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