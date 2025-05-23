Омича, который взял в заложники пенсионерку, заключили под стражу

По данным следствия, 21 мая около 13:45 в многоквартирном доме на проспекте Менделеева в Омске мужчина, находившийся в неадекватном состоянии, проник в квартиру 76-летней женщины, с которой ранее не был знаком. Он закрыл дверь, применял физическую силу, удерживал пенсионерку и наносил ей побои. Соседи, услышав крики о помощи, вызвали полицию.