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Омича, который взял в заложники пенсионерку, заключили под стражу

Следственное управление Следственного комитета по Омской области продолжает расследование уголовного дела в отношении 48-летнего мужчины, обвиняемого в нарушении неприкосновенности жилища и незаконном лишении свободы.

Источник: Om1 Омск

По данным следствия, 21 мая около 13:45 в многоквартирном доме на проспекте Менделеева в Омске мужчина, находившийся в неадекватном состоянии, проник в квартиру 76-летней женщины, с которой ранее не был знаком. Он закрыл дверь, применял физическую силу, удерживал пенсионерку и наносил ей побои. Соседи, услышав крики о помощи, вызвали полицию.

Подозреваемого задержали при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Пострадавшей была оказана медицинская помощь.

Сегодня суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, в отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителей власти».

Расследование продолжается.