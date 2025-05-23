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Львенок, бродивший по московской промзоне, обрел новый дом

На территории промзоны Москвы жители заметили маленького львенка, который оказался домашним питомцем. После беседы с представителями Росприроднадзора мужчина добровольно передал животное в специализированный парк. Сейчас львенок находится под профессиональным уходом в безопасных условиях.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Инспекторы Росприроднадзора оперативно отреагировали на сигнал о необычном животном, замеченном жителями Москвы на территории промзоны. На месте действительно был обнаружен маленький львенок и его владелец.

Как выяснилось, мужчина получил хищника в подарок, однако не имел необходимых условий для содержания дикого животного. В ходе беседы с представителями службы он признал, что домашнее содержание львенка не соответствует его биологическим и поведенческим потребностям. После разъяснений хозяин добровольно решил передать питомца в специализированную организацию.

Как сообщает телеграм-канал «Экология — дело каждого!», специалисты связались с парких львов «Земля Прайда», который согласился принять животное. Львенку обеспечены профессиональный уход, ветеринарное обслуживание и условия, соответствующие его природе и потребностям.

Все мероприятия прошли при содействии природоохранной прокуратуры. Глава Росприроднадзора поблагодарила сотрудников парка «Земля Прайда» за отзывчивость и помощь в обеспечении безопасных и достойных условий для животного.

Этот случай стал очередным напоминанием о том, что дикие животные требуют особого подхода к содержанию, а их незаконное владение может создавать угрозу как для самих зверей, так и для окружающих людей.