Три человека пострадали в ДТП с двумя иномарками в Дзержинске

Два автомобиля марки Mercedes столкнулись в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по региону.
Авария произошла утром 22 мая в поселке Дачном. 42-летняя женщина на черном Mercedes не уступила дорогу белому автомобилю той же марки, который ехал по главной дороге. В результате столкновения черная иномарка вылетела на тротуар и врезалась в забор.
В ДТП пострадала 42-летняя женщина, управлявшая черным Mercedes. Кроме того, в каждой из машин находились подростки 17 и 13 лет, которые также получили травмы. Все пострадавшие доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.