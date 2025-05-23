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Три человека пострадали в ДТП с двумя иномарками в Дзержинске

Среди пострадавших — два подростка.

Источник: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Два автомобиля марки Mercedes столкнулись в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по региону.

Авария произошла утром 22 мая в поселке Дачном. 42-летняя женщина на черном Mercedes не уступила дорогу белому автомобилю той же марки, который ехал по главной дороге. В результате столкновения черная иномарка вылетела на тротуар и врезалась в забор.

В ДТП пострадала 42-летняя женщина, управлявшая черным Mercedes. Кроме того, в каждой из машин находились подростки 17 и 13 лет, которые также получили травмы. Все пострадавшие доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.