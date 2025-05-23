В Самарской области обрушилась стена в женском отделении сызранской бани

Постоянные клиенты одной из общественных бань в Сызрани столкнулась с серьезной проблемой — в женской секции здания рухнула стена.
Инцидент произошел накануне в муниципальной бане № 4, расположенной на улице Минина в поселке Новокашпирский. Об этом сообщил телеграм-канал «Сызрань Online».
Временное решение проблемы предложил городской комитет ЖКХ: на период ремонтных работ посетителей принимают попеременно — один день отводится женщинам, другой — мужчинам.
Такое вынужденное разделение вызвано отсутствием ресурсов для немедленного устранения повреждений.
Информация об инциденте была озвучена на заседании думского комитета по вопросам городской инфраструктуры и ЖКХ представителем муниципального центра спортивных сооружений, которому принадлежит здание бани.
Директор центра Антон Исаков сообщил депутатам, что сооружение бани относится к послевоенному периоду постройки — зданию уже более семидесяти лет, и оно остро нуждается в капитальном ремонте, затрагивающем конструкции крыши и основания.
Особенность данной бани заключается в том, что отопление обеспечивается устаревшими технологиями — она до сих пор топится мазутом. Однако есть разработанный проект перевода отопления на газовую систему, что существенно снизит расходы.
Проект требует значительных финансовых вложений, однако реализация подобного плана сделает баню экономически выгодной и обеспечит комфортные условия для населения.
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