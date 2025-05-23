В Ташкенте молодой парень был ранен ножом — страшные кадры попали в соцсети

Vaib.uz (Узбекистан. 23 мая). Сегодня в социальных сетях распространилось тревожное видео из Ташкента. На кадрах видно, как по улице идёт молодой парень, весь в крови. По словам очевидцев, его ранили ножом прямо на улице.
ГУВД Ташкента оперативно прокомментировало происшествие.
Инцидент произошёл 22 мая около 20:00 в махалле «Чусти» Алмазарского района столицы. Между 22-летним парнем и его 19-летним знакомым возник конфликт на почве личных разногласий. Ссора быстро переросла в драку, во время которой 22-летний участник схватки нанёс удар своему оппоненту острым колюще-режущим предметом.
Пострадавший был срочно госпитализирован. Врачи диагностировали у него «резано-колотое ранение левой задней части грудной клетки».
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «м» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса — «Умышленное причинение средней тяжести телесных повреждений с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».
Ведутся следственные действия. По их завершении будет принято соответствующее процессуальное решение.