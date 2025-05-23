В Ташкенте молодой парень был ранен ножом — страшные кадры попали в соцсети

Vaib.uz (Узбекистан. 23 мая). Сегодня в социальных сетях распространилось тревожное видео из Ташкента. На кадрах видно, как по улице идёт молодой парень, весь в крови. По словам очевидцев, его ранили ножом прямо на улице. ГУВД Ташкента оперативно прокомментировало происшествие. Инцидент произошёл 22 мая около 20:00 в махалле «Чусти» Алмазарского района столицы. Между 22-летним парнем и его 19-летним…