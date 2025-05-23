В Башкирии на один день запретят продажу алкоголя

24 мая в Башкирии вводится полный запрет на продажу спиртных напитков из-за празднования Последнего звонка. Ограничение будет действовать на всей территории республики.
Дополнительные «сухие дни» запланированы на 28 июня, когда отмечается День молодежи, а также в период с 31 мая по 19 июня во время проведения традиционных сабантуев.
Как отметил спикер Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев, жители республики поддерживают подобные ограничительные меры. По его словам, временный запрет на алкоголь помогает поддерживать общественный порядок во время массовых мероприятий и способствует формированию здоровых поведенческих установок у населения.
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