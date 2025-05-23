Двое детей погибли на пожаре в Каменецком районе

Трагедия произошла утром в деревне Омелянец.
Во время ликвидации возгорания в частном доме обнаружены тела двух маленьких девочек (шесть месяцев и три года).
Следствием рассматривается несколько версий возникновения пожара, среди них — короткое замыкание и занесенный источник огня.
К настоящему времени установлено, что на момент возгорания дети находились дома одни.
Каменецким районным отделом СК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 304 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть) Уголовного кодекса Беларуси.