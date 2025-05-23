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Под Новосибирском 76-летняя женщина попала под тепловоз

От полученных травм пенсионерка скончалась в реанимации.

В пятницу, 23 мая на станции Коченёво в Новосибирской области 76-летняя женщина попала под тепловоз. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по СФО.

По данным ведомства, около 12:00 машинист тепловоза заметил пенсионерку, пересекавшую железнодорожные пути вне установленного пешеходного перехода и подал звуковой сигнал, после чего применил экстренное торможение.

Тем не менее, избежать столкновения не удалось: женщина была травмирована выступающими элементами тепловоза. Прибывшие на место медики скорой помощи доставили пострадавшую в реанимацию, где пенсионерка скончалась от полученных травм, несмотря на усилия врачей.

Сейчас следователи-криминалисты проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.