Под Новосибирском 76-летняя женщина попала под тепловоз

В пятницу, 23 мая на станции Коченёво в Новосибирской области 76-летняя женщина попала под тепловоз. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по СФО.
По данным ведомства, около 12:00 машинист тепловоза заметил пенсионерку, пересекавшую железнодорожные пути вне установленного пешеходного перехода и подал звуковой сигнал, после чего применил экстренное торможение.
Тем не менее, избежать столкновения не удалось: женщина была травмирована выступающими элементами тепловоза. Прибывшие на место медики скорой помощи доставили пострадавшую в реанимацию, где пенсионерка скончалась от полученных травм, несмотря на усилия врачей.
Сейчас следователи-криминалисты проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.