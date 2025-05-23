Под Новосибирском 76-летняя женщина попала под тепловоз

Тем не менее, избежать столкновения не удалось: женщина была травмирована выступающими элементами тепловоза. Прибывшие на место медики скорой помощи доставили пострадавшую в реанимацию, где пенсионерка скончалась от полученных травм, несмотря на усилия врачей.