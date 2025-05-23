25-летний автоподставщик из Красноярска, подстраивавший «страховые случаи», получил реальный срок

По версии следствия, в 2021 году красноярец, сговорившись с пятью приятелями, разработал ряд сценариев инсценировки ДТП для получения выплат страховых компаний.
Обычно все происходило так: с участием 2−3 машин автоподставщики сталкивались с припаркованными машинами, создавали помеху и не справлялись с управлением во время движения, создавали заторы во дворах. Для «спектаклей» они специально покупали машины (нередко премиальные), а для конспирации подыскивали «актеров», изображавших собственников побитых автомобилей. При этом они могли и не подозревать о преступных замыслах. Их обычно вызывали для оформления «Аварий» после инсценировок ДТП.
Всего сообщники инсценировали 48 происшествий. Общая сумма ущерба, причиненного страховым компаниям, превысила 22 млн. рублей.
Основной фигурант пошел на досудебное соглашение с краевым прокурором, надеясь на снисхождение. На суде он попросил не лишать его свободы и выразил раскаяние в содеянном.
Суд признал организатора преступлений виновным в мошенничестве в сфере страхования (4 ст. 159.5 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ) и назначил ему наказание в виде 5 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Дела по остальным его сообщникам продолжаются.