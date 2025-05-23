25-летний автоподставщик из Красноярска, подстраивавший «страховые случаи», получил реальный срок

Обычно все происходило так: с участием 2−3 машин автоподставщики сталкивались с припаркованными машинами, создавали помеху и не справлялись с управлением во время движения, создавали заторы во дворах. Для «спектаклей» они специально покупали машины (нередко премиальные), а для конспирации подыскивали «актеров», изображавших собственников побитых автомобилей. При этом они могли и не подозревать о преступных замыслах. Их обычно вызывали для оформления «Аварий» после инсценировок ДТП.