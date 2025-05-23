В Москве задержали подозреваемую в создании финансовой пирамиды

По версии следствия, 37-летняя уроженка Москвы в соцсетях и мессенджерах разместила информацию о том, что она является успешной предпринимательницей в сфере продажи товаров на различных маркетплейсах. Подозреваемая арендовала офис в одной из высоток на Пресненской набережной, куда начали приходить частные инвесторы. «Женщина обещала вкладчикам высокие проценты и заключала договоры займа. Первое время инвесторы получали обещанные проценты, но затем выплаты стали задерживаться, а спустя еще время и вовсе прекратились, после чего гражданка перестала выходить на связь и скрылась», — пояснили в главке.