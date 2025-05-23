В Москве задержали подозреваемую в создании финансовой пирамиды

«Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в одном из столичных аэропортов в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий. Выяснилось, что ее предпринимательская деятельность представляла из себя финансовую пирамиду: проценты инвесторам выплачивались за счет притока денежных средств от новых вкладчиков», — сказали в пресс-службе.
В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что речь идет об Анне Суханкиной.
По версии следствия, 37-летняя уроженка Москвы в соцсетях и мессенджерах разместила информацию о том, что она является успешной предпринимательницей в сфере продажи товаров на различных маркетплейсах. Подозреваемая арендовала офис в одной из высоток на Пресненской набережной, куда начали приходить частные инвесторы. «Женщина обещала вкладчикам высокие проценты и заключала договоры займа. Первое время инвесторы получали обещанные проценты, но затем выплаты стали задерживаться, а спустя еще время и вовсе прекратились, после чего гражданка перестала выходить на связь и скрылась», — пояснили в главке.
Обманутые люди обратились за помощью в полицию. «В настоящее время зарегистрировано более 20 заявлений», — рассказали в полиции. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Задержанная отправлена под домашний арест.