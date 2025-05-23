У жительницы Челябинской области, заказавшей убийство дочери, изъяли детей

Как сообщало СУСК, 16 апреля обвиняемая во дворе дома № 8 по переулку Северному в поселке Измайловский Кизильского района уговаривала и пыталась подкупить знакомого для убийства по найму 12-летней дочери — он должен был утопить ее в речке из-за конфликтных отношений. Но мужчина после этого обратился в правоохранительные органы. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.
«Потерпевшая и двое других несовершеннолетних детей 2008 и 2019 годов рождения изъяты из семьи и помещены в социальное учреждение», — говорится в сообщении.
Также, по данным прокуратуры, ранее обвиняемая неоднократно привлекалась к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, многодетная семья состоит на учете в органах социальной защиты в связи с трудной жизненной ситуацией.