У жительницы Челябинской области, заказавшей убийство дочери, изъяли детей

Как сообщало СУСК, 16 апреля обвиняемая во дворе дома № 8 по переулку Северному в поселке Измайловский Кизильского района уговаривала и пыталась подкупить знакомого для убийства по найму 12-летней дочери — он должен был утопить ее в речке из-за конфликтных отношений. Но мужчина после этого обратился в правоохранительные органы. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.