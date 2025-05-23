Мужчина убил супругу в воронежском Острогожске и сам сдался полиции

48-летний житель Острогожска убил свою жену и сам сдался полиции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 23 мая.
Трагедия произошла накануне днём в одном из многоквартирных домов в Северном микрорайоне города. Супруги поссорились, в результате чего подозреваемый взял нож и несколько раз ударил им супругу в грудь.
От полученных травм 49-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Осознав, что произошло, её супруг вызвал медицинских работников и сообщил о совершённом преступлении в полицию.
Подозреваемого задержали. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).