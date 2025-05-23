Полицейский у банкомата: в Татарстане начали защищать от мошенников по новому

Макеты наглядно напоминают жителям региона о распространенных схемах финансового мошенничества — ежедневно жители Татарстана лишаются около 15 миллионов рублей вследствие дистанционного обмана. Надписи на плакатах подчеркивают главное правило безопасности: сотрудники правоохранительных органов, банков и спецслужб никогда не запрашивают данные карт или счета по телефону.