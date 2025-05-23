Полицейский у банкомата: в Татарстане начали защищать от мошенников по новому

«Это инициатива Рустама Нургалиевича — организовать активную информационную кампанию, чтобы уберечь людей», — заявила руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова.
Макеты наглядно напоминают жителям региона о распространенных схемах финансового мошенничества — ежедневно жители Татарстана лишаются около 15 миллионов рублей вследствие дистанционного обмана. Надписи на плакатах подчеркивают главное правило безопасности: сотрудники правоохранительных органов, банков и спецслужб никогда не запрашивают данные карт или счета по телефону.
Инициатива направлена на защиту населения от преступных схем, предлагающих перевести средства на якобы безопасный счёт. Подобные меры будут реализованы еще на 23 улицах города и в других городах Республики Татарстан.
Как защититься от телефонных мошенников?
Основные рекомендации:
— Никогда не передавайте личные банковские данные третьим лицам;
— Игнорируйте звонки незнакомцев, представляющихся сотрудниками государственных служб или банка;
— Безопасных счетов, куда можно временно перевести деньги, не существует.