В Омске нервный работник магазина до смерти забил посетителя

По версии следствия, 22 мая в магазине случился конфликт между работником и 42-летним покупателем. Закончился он тем, что продавец распылил в лицо мужчине газовый баллончик, а потом жестко его избил, в том числе ногами по голове. От побоев потерпевший скончался на следующий день, 23 мая, в больнице.