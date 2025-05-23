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В Омске нервный работник магазина до смерти забил посетителя

43-летний мужчина скончался в больнице.

Источник: Комсомольская правда

СУ СКР по Омской области расследует уголовное дело в отношении 21-летнего работника одного из омских магазинов, расположенного по улице 2-я Поселковая. Мужчина подозревается в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.

По версии следствия, 22 мая в магазине случился конфликт между работником и 42-летним покупателем. Закончился он тем, что продавец распылил в лицо мужчине газовый баллончик, а потом жестко его избил, в том числе ногами по голове. От побоев потерпевший скончался на следующий день, 23 мая, в больнице.

Сейчас подозреваемый задержан, следствие готовит ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.