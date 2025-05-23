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Агрессивного мужчину с топором задержали полицейские в Волгодонске

В Волгодонске мужчина с топором напугал окружающих, его увезли в отдел МВД.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонске задержали агрессивного мужчину с топором. Сейчас проводится проверка, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Предварительно, накануне вечером 58-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения ввязался в ссору и начал угрожать своему оппоненту топором. Сотрудники полиции приехали в разгар конфликта.

В итоге разгневанного мужчину увезли в отдел для выяснения обстоятельств. Известно, что во время разборки на улице никто не пострадал.

Напомним, ранее в Ростове-на-Дону задержали троих участников ночной потасовки.

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