Три человека остаются в реанимации после удара ВСУ по Льгову

«Пятнадцать человек размещены в курской областной больнице, ещё одна пациентка отпущена на амбулаторное лечение. В реанимации сейчас трое человек — две женщины и мужчина. Они в тяжёлом, но уже стабильном состоянии. Ночью людей прооперировали. Все они в сознании — за ними установлен весь необходимый уход, врачи делают всё возможное, чтобы люди скорее пошли на поправку», — сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.