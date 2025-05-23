«Пятнадцать человек размещены в курской областной больнице, ещё одна пациентка отпущена на амбулаторное лечение. В реанимации сейчас трое человек — две женщины и мужчина. Они в тяжёлом, но уже стабильном состоянии. Ночью людей прооперировали. Все они в сознании — за ними установлен весь необходимый уход, врачи делают всё возможное, чтобы люди скорее пошли на поправку», — сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Три человека остаются в реанимации после удара ВСУ по Льгову
КУРСК, 23 мая — РИА Новости. Три человека остаются в реанимации после ракетного удара ВСУ по курскому Льгову, где накануне пострадало 16 человек, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.