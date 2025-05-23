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В Алуште закрыли два магазина, торгующие опасными электронными сигаретами

В Алуште торговали опасной для людей никотиновой продукцией.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Крым

В Алуште закрыли два магазина, торгующие опасными электронным сигаретами, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

По предварительным данным, 32-летний предприниматель вместе с двумя сообщниками в возрасте 25 и 26 лет организовали канал поставки и незаконное распространение крупной партии немаркированной никотиновой продукции.

В ходе контрольной закупки полиция направила ее на экспертизу. Было выяснено, что никотин в продукции значительно превышает заявленные на упаковке показатели и достигает опасного для жизни уровня.

В результате обысков в домах сообщников и в двух принадлежащих предпринимателю магазинах было изъято более 55 электронных сигарет, 78 порций табачного изделия, 140 тыс. рублей наличными, а также отчетная документация и черновые записи, имеющие доказательственное значение.

Материалы дела переданы в следственные органы для дальнейшего процессуального решение.

Ранее мы писали, число аллергических заболеваний в Крыму возросло, как и по всей России, на фоне растущей популярности устройств с ароматическими смесями — как с табаком, так и без него.