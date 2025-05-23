В Алуште закрыли два магазина, торгующие опасными электронными сигаретами

В Алуште закрыли два магазина, торгующие опасными электронным сигаретами, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
По предварительным данным, 32-летний предприниматель вместе с двумя сообщниками в возрасте 25 и 26 лет организовали канал поставки и незаконное распространение крупной партии немаркированной никотиновой продукции.
В ходе контрольной закупки полиция направила ее на экспертизу. Было выяснено, что никотин в продукции значительно превышает заявленные на упаковке показатели и достигает опасного для жизни уровня.
В результате обысков в домах сообщников и в двух принадлежащих предпринимателю магазинах было изъято более 55 электронных сигарет, 78 порций табачного изделия, 140 тыс. рублей наличными, а также отчетная документация и черновые записи, имеющие доказательственное значение.
Материалы дела переданы в следственные органы для дальнейшего процессуального решение.
Ранее мы писали, число аллергических заболеваний в Крыму возросло, как и по всей России, на фоне растущей популярности устройств с ароматическими смесями — как с табаком, так и без него.