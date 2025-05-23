В Кишиневе бездомный жестоко расправился с приятелем и закопал его труп: Тело обнаружили только через месяц, после того, как преступника задержали за изнасилование

Шок! В столице бездомный жестоко расправился со своим приятелем и закопал в подвале строящегося дома.
Инцидент произошёл месяц назад на улице Св. Андрея на Рышкановке. Между 30-летними мужчинами, оба бездомные, вспыхнул конфликт.
В результате один из них жестоко расправился с другим и закопал труп в подвале строящегося дома. Тело обнаружили только на днях, после того, как преступника задержали за изнасилование, совершённое всего за несколько часов до убийства, пишет pulsmedia.md.
Злоумышленник задержан, он признаёт свою вину.
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