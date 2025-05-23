В Ангарске «Мерседес Бенц» влетел в столб и загорелся

В сети появились кадры — «Мерседес Бенц» охвачен пламенем, остановить огонь пытаются очевидцы. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, произошло все на улице Кирова в Ангарске около 16:00 23 мая 2025 года.
По предварительной информации, водитель иномарки не справился с управлением и врезался в столб, после чего авто загорелось. Позже на помощь подоспели и работники МЧС — им удалось остановить пожар.
— С места ДТП в больницу доставили двух человек, которые после врачебного осмотра отказались от госпитализации, — дополнили в пресс-службе ведомства.
Сейчас госавтоинспекторы выясняют обстоятельства произошедшего, назначена проверка. Предстоит установить, кто находился за рулем седана.