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Школьник намеревался взорвать петарду на последнем звонке в Кстове

С ним провели профилактическую беседу.

Источник: Время

Директор школы в Кстовском районе узнал о том, что один из учеников совершить противоправные действия в учебном заведении, и заявил об этом в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Информация о готовящемся инциденте 14-летним учащимся поступила в ОМВД России «Кстовский» 14 мая.

Как оказалось, несовершеннолетний сделал необдуманное заявление своей однокласснице о намерении взорвать петарду во время празднования последнего звонка.

Подросток состоит на профилактическом учете, с ним проведена профилактическая беседа.

Законный представитель ребенка ранее привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.