Школьник намеревался взорвать петарду на последнем звонке в Кстове

Директор школы в Кстовском районе узнал о том, что один из учеников совершить противоправные действия в учебном заведении, и заявил об этом в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Информация о готовящемся инциденте 14-летним учащимся поступила в ОМВД России «Кстовский» 14 мая.
Как оказалось, несовершеннолетний сделал необдуманное заявление своей однокласснице о намерении взорвать петарду во время празднования последнего звонка.
Подросток состоит на профилактическом учете, с ним проведена профилактическая беседа.
Законный представитель ребенка ранее привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.