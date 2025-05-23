Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске при столкновении двух иномарок погибла женщина

В Челябинске при столкновении двух иномарок погибла женщина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Дорожно-транспортное происшествие случилось 23 мая.

Возле дома 26/1 по улице Черкасская столкнулись Volkswagen Touareg и Renault Duster. Последний автомобиль изменил направление движения и совершил наезд на металлическую электроопору, повредив ее.

В результате ДТП водитель Renault получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, его пассажирка, женщина 1973 года рождения, от полученных травм скончалась в больнице.

Предварительно известно, 42-летний водитель Volkswagen Touareg при развороте вне перекрестка не занял соответствующее крайнее положение, произошло столкновение с двигавшимся попутно в прямом направлении Renault, за рулем был 45-летний мужчина.

Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что пострадавшие водитель и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности.

На месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства выясняются.