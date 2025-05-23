В Челябинске при столкновении двух иномарок погибла женщина

Дорожно-транспортное происшествие случилось 23 мая.
Возле дома 26/1 по улице Черкасская столкнулись Volkswagen Touareg и Renault Duster. Последний автомобиль изменил направление движения и совершил наезд на металлическую электроопору, повредив ее.
В результате ДТП водитель Renault получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, его пассажирка, женщина 1973 года рождения, от полученных травм скончалась в больнице.
Предварительно известно, 42-летний водитель Volkswagen Touareg при развороте вне перекрестка не занял соответствующее крайнее положение, произошло столкновение с двигавшимся попутно в прямом направлении Renault, за рулем был 45-летний мужчина.
Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что пострадавшие водитель и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности.
На месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства выясняются.