Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следком возбудил дело из-за драки в татарстанской школе

ВЫСОКОГОРСКИЙ РАЙОН, 23 мая, ФедералПресс. В Высокогорском районе Татарстана произошла драка в образовательном учреждении, детали которого сейчас выясняются сотрудниками Следственного комитета. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о «Халатность».Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Республике Татарстан.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение, согласно которому в одной из школ Высокогорского района восьмиклассника избил одноклассник, в результате чего мальчик попал в больницу. При этом должностные лица, не приняли должных мер, чтобы оградить ребенка от насилия», — отмечается в сообщении.

Сейчас по делу продолжаются следственные действия, планируется дать оценку работы ответственных за безопасность ребенка.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Новосибирске подростка избили на глазах у педагога.