Следком возбудил дело из-за драки в татарстанской школе

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение, согласно которому в одной из школ Высокогорского района восьмиклассника избил одноклассник, в результате чего мальчик попал в больницу. При этом должностные лица, не приняли должных мер, чтобы оградить ребенка от насилия», — отмечается в сообщении.