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Напавший на 16-летнюю уфимку мужчина арестован

В Уфе заключили под стражу предполагаемого сексуального маньяка.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе избрали меру пресечения предполагаемому сексуальному маньяку. Одной из жертв мужчины стала 16-летняя девушка. Уфимец набросился на нее в темном доре на Блюхера. Девушка спаслась лишь благодаря активному сопротивлению и крикам.

Ранее в полицию обратились несколько женщин, которые рассказали об аналогичных случаях. Все они в показаниях описывали одного и того же человека.

Полиция смогла установить личность нападавшего и выяснила, что им является 36-летний ранее судимый местный житель. Он передвигался на рабочей машине и использовал ее для нападений.

— В Уфе арестован мужчина, обвиняемый в нападении на несовершеннолетнюю. Ему вменяют статью «насильственные действия сексуального характера».

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