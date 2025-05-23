ФСБ нашла в петербургских гаражах залежи белорусских сигарет на 100 миллионов рублей

По информации оперативников, данные граждане регулярно сбывали табачную продукцию, произведенную на белорусских фабриках и незаконно ввезенную в Россию. Силовики вскрыли несколько гаражей и нашли там товара на сумму порядка 100 миллионов рублей, 6 миллионов наличными, мобильные телефоны, два легковых автомобиля и фургон.
«По данному факту ГСУ ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ», — сообщили в пресс-службе УФСБ по Петербургу и Ленобласти.
Лица, причастные к контрабанде, задержаны и заключены под стражу.