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ФСБ нашла в петербургских гаражах залежи белорусских сигарет на 100 миллионов рублей

Сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленобласти совместно с коллегами из «экономической» полиции пресекли деятельность интернациональной организованной группы. Граждан Белоруссии и Азербайджана подозревают в контрабанде сигарет. Всего в деле четверо фигурантов.

По информации оперативников, данные граждане регулярно сбывали табачную продукцию, произведенную на белорусских фабриках и незаконно ввезенную в Россию. Силовики вскрыли несколько гаражей и нашли там товара на сумму порядка 100 миллионов рублей, 6 миллионов наличными, мобильные телефоны, два легковых автомобиля и фургон.

«По данному факту ГСУ ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ», — сообщили в пресс-службе УФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Лица, причастные к контрабанде, задержаны и заключены под стражу.