ФСБ нашла в петербургских гаражах залежи белорусских сигарет на 100 миллионов рублей

По информации оперативников, данные граждане регулярно сбывали табачную продукцию, произведенную на белорусских фабриках и незаконно ввезенную в Россию. Силовики вскрыли несколько гаражей и нашли там товара на сумму порядка 100 миллионов рублей, 6 миллионов наличными, мобильные телефоны, два легковых автомобиля и фургон.