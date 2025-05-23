В Омске мужчина получил травмы на разрушающемся крыльце многоэтажки

«Ранее в управляющую компанию “Луч” неоднократно направлялись обращения о аварийном состоянии крыльца. Кроме того, жителями были поданы жалобы в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) и прокуратуру. Однако ремонтные работы так и не были проведены», — прокомментировали эти кадры авторы поста.