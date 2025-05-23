В Омске мужчина получил травмы на разрушающемся крыльце многоэтажки

В Омске мужчина получил травмы просто выходя из подъезда — под ним провалилась ступенька аварийного крыльца многоквартирного дома по адресу Космический проспект, 97А, корпус 3. Соответствующее видео с дорожной камеры появилось в группе «Аварийный Омск» «Вконтакте».
На кадрах видно, как мужчина выходит из подъезда с объемными пакетами. Наступает на крыльцо с полуразвалившимися ступенями, и одна из них под ним буквально проламывается. Пострадавший падает так, что, возможно, ломает ноги.
«Ранее в управляющую компанию “Луч” неоднократно направлялись обращения о аварийном состоянии крыльца. Кроме того, жителями были поданы жалобы в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) и прокуратуру. Однако ремонтные работы так и не были проведены», — прокомментировали эти кадры авторы поста.
Более того, в одном из ответов УК сообщила, что проведет ремонт в сентябре 2024 года, однако ремонт так и не был выполнен.