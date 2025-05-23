В Москве задержаны двое мужчин, напавших на таксиста и угнавших его автомобиль

На Литовском бульваре Москвы двое мужчин в нетрезвом состоянии напали на водителя такси, избили его и угнали автомобиль. Однако уже через несколько часов правоохранители обнаружили похищенную машину на Соловьином проезде. Подозреваемые были опознаны потерпевшим. Им предъявлены обвинения в разбое и угоне.