Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве задержаны двое мужчин, напавших на таксиста и угнавших его автомобиль

На Литовском бульваре Москвы двое мужчин в нетрезвом состоянии напали на водителя такси, избили его и угнали автомобиль. Однако уже через несколько часов правоохранители обнаружили похищенную машину на Соловьином проезде. Подозреваемые были опознаны потерпевшим. Им предъявлены обвинения в разбое и угоне.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Москве сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на таксиста. Преступление произошло накануне на Литовском бульваре.

Как сообщил потерпевший, двое злоумышленников, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вызвали такси и, воспользовавшись моментом, избили водителя и завладели его автомобилем, на котором скрылись с места преступления.

Информация о преступлении была оперативно передана в подразделение вневедомственной охраны Росгвардии. Похищенный автомобиль был вскоре обнаружен на Соловьином проезде благодаря слаженным действиям правоохранителей. Личности подозреваемых удалось установить, просмотрев записи с камер видеонаблюдения.

Задержанными оказались мужчины 36 и 47 лет, которых таксист опознал. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.