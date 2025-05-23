В Москве задержаны двое мужчин, напавших на таксиста и угнавших его автомобиль

В Москве сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на таксиста. Преступление произошло накануне на Литовском бульваре.
Как сообщил потерпевший, двое злоумышленников, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вызвали такси и, воспользовавшись моментом, избили водителя и завладели его автомобилем, на котором скрылись с места преступления.
Информация о преступлении была оперативно передана в подразделение вневедомственной охраны Росгвардии. Похищенный автомобиль был вскоре обнаружен на Соловьином проезде благодаря слаженным действиям правоохранителей. Личности подозреваемых удалось установить, просмотрев записи с камер видеонаблюдения.
Задержанными оказались мужчины 36 и 47 лет, которых таксист опознал. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.