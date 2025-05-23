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В Башкирии готовность участка трассы М-12 Дюртюли — Ачит достигла 84%

Строительство ключевого участка трассы М-12 «Восток» близится к завершению.

Источник: Комсомольская правда

Степень готовности участка Дюртюли — Ачит на скоростной магистрали М-12 «Восток» достигла 87%. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Автодор». Башкирский сегмент дороги протяженностью 140 км завершен на 84%, три месяца назад этот показатель составлял 72%.

Работы на самом длинном мосту через реку Белая уже полностью завершены. Как сообщили представители подрядной организации ООО «СК “Инвесткапитал”, мост успешно прошел все испытания на безопасность и несущую способность. Сооружение протянулось на 813 метров, а высота его наибольшей опоры достигает 29 метров.

Срок сдачи объекта, согласно заключенному контракту, установлен на 30 июня 2025 года.

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