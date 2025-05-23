В Башкирии готовность участка трассы М-12 Дюртюли — Ачит достигла 84%

Работы на самом длинном мосту через реку Белая уже полностью завершены. Как сообщили представители подрядной организации ООО «СК “Инвесткапитал”, мост успешно прошел все испытания на безопасность и несущую способность. Сооружение протянулось на 813 метров, а высота его наибольшей опоры достигает 29 метров.