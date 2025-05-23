В Татарстане мальчик попал в больницу после драки в школе

В Высокогорском районе Татарстана завели уголовное дело из-за халатности после того, как восьмиклассник одной из школ избил одноклассника. Мальчика госпитализировали.
Руководство учреждения не приняло должных мер, чтобы уберечь ребенка от насилия. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ведутся следственные действия, сообщает СУ СКР по Татарстану.
Действиям должностных лиц, которые несут ответственность за безопасность учеников, будет дана правовая оценка.
Ранее в Казани школьники отвели сверстницу в безлюдное место и жестоко избили.