После избиения фельдшера воронежский Минздрав разрабатывает меры защиты медработников

По словам потерпевшего, хозяйка квартиры оскорбляла его, а затем бросила телефоном в переносицу. После этого фельдшер покинул квартиру, не успев оказать помощь и даже оставив там медоборудование. Во дворе он вызвал полицию и сообщил о случае на работу.