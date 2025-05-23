После избиения фельдшера воронежский Минздрав разрабатывает меры защиты медработников

После инцидента с нападением на молодого фельдшера в Воронеже в региональном Минздраве озадачились усилением защиты медработников. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, случай произошел еще в ночь с 9 на 10 мая в ЖК «Грин Парк». Очевидцы сообщили в соцсетях, что на молодого фельдшера напала сестра женщины, которой вызвали «неотложку». Причиной агрессии стало предложение медработника заполнить карту больного.
По словам потерпевшего, хозяйка квартиры оскорбляла его, а затем бросила телефоном в переносицу. После этого фельдшер покинул квартиру, не успев оказать помощь и даже оставив там медоборудование. Во дворе он вызвал полицию и сообщил о случае на работу.
Помощь нуждавшейся женщине медработник все-таки оказал, но уже по приезду участкового и в машине «скорой». А причиной же вызова скорой помощи пациентке была сильная рвота из-за сильного алкогольного отравления.
После этого случая медработнику потребовалось лечение из-за сотрясения мозга. Сразу после ЧП «Комсомолка» запросила официальный комментарий в региональном Минздраве, но ответ получила только сейчас. В нем сообщается:
— Сотрудниками органов УМВД, отделом дознания проводятся соответствующие мероприятия, начата претензионная работа с охранным предприятием, разрабатываются мероприятия по недопущению подобных инцидентов.