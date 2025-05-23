УФСБ задержало иностранцев, поставивших в Пермский край 130 кг наркотиков

Управление ФСБ по Пермскому краю выявило и остановило иностранцев, которые поставили в Пермский край 130 килограмм наркотиков.
Об успешных оперативно-розыскных мероприятиях ведомство сообщило днём 23 мая. Сотрудниками ФСБ была раскрыта целая преступная схема, созданная для поставки запрещённых веществ в Прикамье. Управление установило причастных иностранных граждан и изъяло из оборота наркотики, которые могли распространить в регионе.
«Из незаконного оборота изъят гашиш массой 100 кг и метамфетамин 30 кг. Подозреваемые в совершении преступления задержаны сотрудниками Управления», — рассказали в краевом УФСБ.
Следователи управления возбудили в отношении граждан уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Задержанных подозревают в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Сейчас ведомство проводит следственные действия и выясняет все обстоятельства деятельности иностранцев и международного канала поставки запрещённых веществ.