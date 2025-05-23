УФСБ задержало иностранцев, поставивших в Пермский край 130 кг наркотиков

Следователи управления возбудили в отношении граждан уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Задержанных подозревают в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Сейчас ведомство проводит следственные действия и выясняет все обстоятельства деятельности иностранцев и международного канала поставки запрещённых веществ.