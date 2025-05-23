Семейной паре в Башкирии заплатят шесть миллионов рублей за смерть дочери

Уфимский городской суд постановил взыскать шесть миллионов рублей в качестве возмещения морального ущерба с предприятия, сотрудница которой погибла в декабре 2022 года. Женщина пострадала во время взрыва на территории Марковского месторождения в Иркутской области.
Прокуратура встала на сторону родителей погибшей и направила иск в суд, который поддержал надзорное ведомство. Суд постановил выплатить каждому из родителей по три миллиона рублей моральной компенсации.
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