В Самарской области оставлен в силе приговор бывшему замглавы минздрава

Облсуд оставил приговор в силе. Но адвокаты Асланбека Майрамукаева пытались оспорить решения двух инстанций. В своих жалобах они настаивали на отсутствии в материалах дела доказательств события преступления. При этом в действиях своего подзащитного они не увидели состава преступления. Однако кассационный суд оставил решения без изменений.