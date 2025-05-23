По «безопасному» счету. Мошенники «увели» квартиру у вдовы участника СВО

Расследование уголовного дела продолжается. Его детали не разглашаются. В том, что риэлтор был одним из мошенников, сомнений почти нет. Что касается покупателя квартиры, пока можно только предполагать — был ли он замешан в мошеннической схеме или польстился на невероятно выгодную цену жилья, не став вдаваться в подробности. Известно об этом станет, скорее всего, уже на стадии судебного расследования. Vlg.aif.ru будет следить за развитием событий.