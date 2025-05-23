Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

По «безопасному» счету. Мошенники «увели» квартиру у вдовы участника СВО

Сначала волгоградку убедили, что она должна фиктивно продать свое жилье, чтобы уберечь квартиру от аферистов, а затем — положить деньги на безопасный счет.

В Волгограде мошенники лишили единственного жилья 50-лентнюю местную жительницу, вдову участника спецоперации на Украине. Обмануть убитую горем женщину было несложно. Уже после того, как обман вскрылся и суд встал на сторону прокуратуры, которая выступила в защиту интересов волгоградки, приобретатель трехкомнатной квартиры попытался оспорить его решение. Накануне Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре поставил точку в этом споре. В ситуации разбирался vlg.aif.ru.

Попала в сети.

Семья волгоградцев Татьяны и Сергея (имена изменены. — Ред.) мало чем отличалась от множества других волгоградских семей. Прожив вместе около четверти века, они сумели обзавестись крышей над головой — трехкомнатной квартирой в новостройке. Беда пришла, откуда не ждали.

После начала СВО, Сергей отправился в зону спецоперации. Весной 2024 года стало известно — его больше нет. Татьяна была сама не своя от горя. В этот момент на ее телефон и позвонили мошенники, и она попала в их сети.

«Звонок поступил якобы от сотрудников банка. Они сообщили женщине, что ее квартиру собираются переоформить в собственность третьих лиц. И сумели убедить хозяйку жилья, что ей необходимо заключить фиктивный договор купли-продажи, чтобы разоблачить “черного” риэлтора», — рассказывает старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

Дважды обманутая.

Действовали злоумышленники быстро и напористо. Уже через пару дней Татьяна сидела в кабинете нотариуса и подписывала договор. Здесь же находились риэлтор и покупатель. Сумма, за которую она продала трехкомнатную квартиру в новостройке, была смехотворна мала — 3,2 млн рублей.

Но и «отжав» у несчастной женщины жилье, аферисты не успокоились.

«Обманутую волгоградку обманули еще один раз. Ее уговорили перевести деньги, полученные за жилье, на так называемый безопасный счет, что она и сделала, лишившись в итоге и квартиры, и денег», — поясняет Оксана Черединина.

Через несколько дней, осознав, что она натворила, Татьяна обратилась в прокуратуру. Здесь инициировали возбуждение уголовного дела по ст. 159 УК РФ — «Мошенничество». Его расследование продолжается. Тем временем в прокуратуре Тракторозаводского района подготовили исковое заявление в суд с тем, чтобы признать сделку купли-продажи недействительной.

Покупатель против.

Прокурору пришлось непросто, ведь Татьяна сама поставила подпись на договоре в присутствии нотариуса. Помогла судебно-медицинская экспертиза, подтвердившая: состояние женщины в момент совершения сделки было таково, что она не могла адекватно воспринимать все с нею происходившее.

Волгоградка не собиралась продавать свое жилье. Она находилась под психологическим воздействием злоумышленников и была уверена, что помогает правоохранительным органам разоблачить проходимцев.

В итоге суд разделил позицию прокуратуры и пришел к выводу, что мошенники нагло обманули потерпевшую, находившуюся в угнетенном состоянии после гибели супруга. Квартиру ей вернули. Но это решение никак не устраивало покупателя, оставшегося без приобретенной квартиры и своих средств. Он решил обжаловать решение Тракторозаводского райсуда.

Ждем суда.

Волгоградский областной суд с покупателем не согласился и оставил решение суда первой инстанции в силе. Представитель покупателя подготовил кассационную жалобу в вышестоящий суд. Накануне он поставил точку в гражданском деле.

«Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил жалобу покупателя квартиры без удовлетворения. По мнению судебной коллегии по гражданским делам, нижестоящие суды обоснованно пришли к выводу о признании оспариваемой сделки купли-продажи недействительной и законно восстановили право собственности на спорную квартиру вдове ветерана», — подтверждает официальный представитель суда Элеонора Зайкина.

Расследование уголовного дела продолжается. Его детали не разглашаются. В том, что риэлтор был одним из мошенников, сомнений почти нет. Что касается покупателя квартиры, пока можно только предполагать — был ли он замешан в мошеннической схеме или польстился на невероятно выгодную цену жилья, не став вдаваться в подробности. Известно об этом станет, скорее всего, уже на стадии судебного расследования. Vlg.aif.ru будет следить за развитием событий.