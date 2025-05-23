В омском следкоме назвали приоритетную версию исчезновения Милены Акентьевой

В СУ СКР по Омской области «КП Омск» рассказали об основной версии того, куда могла пропасть 19-летняя Милена Акентьева. Напомним, девушка исчезла 18 мая. Около 6 часов утра одиннадцатиклассница вышла из дома подруги в селе Камышино-Воронежское и пропала. Сегодня СУ СКР сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство» — так положено, когда человека долго не находят.