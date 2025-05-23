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На утреннем небе над Башкирией можно увидеть соседство Луны и Венеры

Венера и Луна взойдут рядом утром 24 мая в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В предрассветные часы 24 мая жители Башкирии смогут наблюдать сближение двух небесных тел. Как сообщили в Уфимском планетарии, на восточном горизонте перед восходом Солнца произойдет встреча Лены и яркой Венеры.

По расчетам астрономов, Венера появится над горизонтом в 3:41 по местному времени, опередив восход солнца на 1 час 15 минут. Планета будет находиться немного ниже и правее лунного серпа.

Луна, находящаяся в фазе убывания за три дня до новолуния, предстанет перед жителям Башкирии в виде узкого серпа — солнечный свет освещает лишь 14% видимой поверхности спутника Земли.

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