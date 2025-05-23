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Свердловчанина оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Нижнетуринский городской суд признал виновным местного жителя Сергея Г. по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов РФ и ее граждан).

Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

В суде доказано, что в 2022 году Сергей Г. во «ВКонтакте» оставил несколько комментариев, дискредитирующих действия по использованию Вооруженных сил России. Правонарушение выявили в апреле 2025 года.

Суд оштрафовал Сергея Г. на 30 тысяч рублей.

«МК-Урал» ранее писал, что 30 апреля Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила признал виновной местную 22-летнюю жительницу по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации).

Было установлено, что девушка разместила комментарий под публикацией в паблике одной из социальных сетей. В нем она высказала негативное отношение к целям использования Вооруженных сил РФ.