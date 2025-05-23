Трамвай въехал в «Газель» на Обуховской Обороны

На проспекте Обуховской Обороны в Петербурге трамвай протаранил «Газель». Также участником ДТП стал легковой автомобиль, сообщают 23 мая очевидцы в tg-канале «Мегаполис».
По информации ГУП «Горэлектротранс», «Газель» объезжала припаркованную машину, задела общественный транспорт и «легковушку», пишет 78.ru. Предварительно, в трамвае пострадавших нет.
К настоящему времени движение на участке восстановили, все обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее мы рассказывали о том, что на перекрестке улиц Хлопина и Политехнической столкнулись две «легковушки». Водитель Mercedes, совершая поворот налево, не уступил дорогу Lada. Пострадали трое: двое 19-летних парней и 14-летний подросток.