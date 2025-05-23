Трамвай въехал в «Газель» на Обуховской Обороны

Ранее мы рассказывали о том, что на перекрестке улиц Хлопина и Политехнической столкнулись две «легковушки». Водитель Mercedes, совершая поворот налево, не уступил дорогу Lada. Пострадали трое: двое 19-летних парней и 14-летний подросток.