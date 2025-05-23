В Томске раскрыли незаконную вырубку 3000 деревьев

В районе Кузовлёвского тракта в Томске выявлена крупная незаконная вырубка, в результате которой было уничтожено более трёх тысяч деревьев. Общий ущерб лесному фонду оценивается в сумму свыше 6 миллионов рублей.
Как сообщили в региональном УМВД, участок с признаками нелегальной заготовки древесины был обнаружен осенью 2024 года сотрудниками уголовного розыска. За незаконную рубку леса в крупном размере было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ.
Полиция сейчас устанавливает всех причастных к случившемуся. Проводятся допросы возможных свидетелей, изучаются документы и анализируются факты перевозки и использования древесины.
Расследование продолжается. За нарушение законом предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.