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В Томске раскрыли незаконную вырубку 3000 деревьев

В Томске сотрудники МВД обнаружили участок с признаками массовой нелегальной вырубки деревьев. По предварительным оценкам, в результате незаконных действий было уничтожено свыше 3000 деревьев, что нанесло ущерб в размере более 6 млн рублей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В районе Кузовлёвского тракта в Томске выявлена крупная незаконная вырубка, в результате которой было уничтожено более трёх тысяч деревьев. Общий ущерб лесному фонду оценивается в сумму свыше 6 миллионов рублей.

Как сообщили в региональном УМВД, участок с признаками нелегальной заготовки древесины был обнаружен осенью 2024 года сотрудниками уголовного розыска. За незаконную рубку леса в крупном размере было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ.

Полиция сейчас устанавливает всех причастных к случившемуся. Проводятся допросы возможных свидетелей, изучаются документы и анализируются факты перевозки и использования древесины.

Расследование продолжается. За нарушение законом предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.