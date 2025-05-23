В Тольятти комиссионку оштрафовали на 300 тысяч за незаконную выдачу микрозаймов

На нарушение обратила внимание прокуратура Автозаводского района города.
Тольяттинские правоохранители узнали, что в одной из местных комиссионок клиентам выдают микрозаймы. При этом подозрительного заведения нет в Банке ломбардов России.
На юрлицо завели административное дело по факту незаконного предоставления потребительских кредитов. Позже Автозаводский районный суд оштрафовал организацию на 300 тыс. рублей.
До этого рассказывали, что в Самаре по требованию прокуратуры прикрыли комиссионку.
Участвуйте в розыгрыше призов для наших подписчиков до 1 июня!