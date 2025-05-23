Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тольятти комиссионку оштрафовали на 300 тысяч за незаконную выдачу микрозаймов

На нарушение обратила внимание прокуратура Автозаводского района города.

На нарушение обратила внимание прокуратура Автозаводского района города.

Тольяттинские правоохранители узнали, что в одной из местных комиссионок клиентам выдают микрозаймы. При этом подозрительного заведения нет в Банке ломбардов России.

На юрлицо завели административное дело по факту незаконного предоставления потребительских кредитов. Позже Автозаводский районный суд оштрафовал организацию на 300 тыс. рублей.

До этого рассказывали, что в Самаре по требованию прокуратуры прикрыли комиссионку.

Участвуйте в розыгрыше призов для наших подписчиков до 1 июня!