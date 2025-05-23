Просила утопить в реке: почему мать заказала убийство дочери под Челябинском

— Речь идет об организации убийства малолетнего ребенка по найму. Если бы убийство было доведено до конца, женщине могли бы дать до 20 лет лишения свободы, но так как преступление не было доведено до конца и осталось на стадии приготовления, ей могут дать максимум половину от этого срока, — пояснила юрист.