Просила утопить в реке: почему мать заказала убийство дочери под Челябинском

В Челябинской области задержали мать, которая пыталась заказать убийство своей 12-летней дочери. Женщина предложила знакомому утопить девочку за 100 тысяч рублей. При этом помимо ненавистной дочери у подозреваемой есть еще трое детей. Возбуждено уголовное дело. Что известно о семье едва не убитой школьницы и что грозит ее матери — в материале «Вечерней Москвы».
Как мать пыталась заказать убийство дочери.
Семья, оказавшаяся в центре скандала, живет в Северном переулке в поселке Измайловский (Челябинская область). 16 апреля мать пригласила к себе в гости 36-летнего знакомого, попросив его помочь по дому.
При встрече женщина начала жаловаться гостю на непослушную 12-летнюю дочь, а в какой-то момент обратилась к нему с жуткой просьбой — утопить девочку местной реке Большая Караганка. В обмен мать пообещала заплатить 100 тысяч рублей сразу после убийства. Поняв, что девочку нужно спасать, мужчина сделал вид, что согласился на предложение.
Все это время разговор подслушивала 12-летняя школьница, которую планировали утопить. Когда мать выпроводила ее из дома вместе со своим знакомым, девочка тряслась от страха. Но мужчина ее успокоил, отвел в полицию и рассказал участковому о произошедшем, пишет Shot.
Что известно об этой семье.
Помимо 12-летней дочери у подозреваемой есть еще три дочери в возрасте шести, 17 и 18 лет. Совершеннолетняя девушка жила вместе с семьей и была признана недееспособной.
По информации Ura.ru, женщина воспитывает дочерей одна. Отец трех старших девочек умер в 2019 году, причина не раскрывается. После этого их мать встретила нового мужчину и родила четвертую дочь. Вскоре мужчина ушел из семьи, но исправно выплачивает алименты.
Раньше семья жила в Свердловской области, где ее неоднократно ставили на учет в отделе по делам несовершеннолетних. В 2024 году семья переехала в Кизильский район Челябинской области, но и здесь попала на учет в органах социальной защиты населения в категории «трудная жизненная ситуация».
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— Ранее обвиняемая (мать — прим. «ВМ») неоднократно привлекалась к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, — добавили в челябинской областной прокуратуре.
К настоящему моменту несовершеннолетних девочек поместили в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Кизильского муниципального района. Судьба 18-летней девушки не раскрывается.
Мать посадят, а детей заберут.
Мать, пытавшаяся убить 12-летнюю дочь, задержана, в ближайшее время ей изберут меру пресечения. В ее отношении возбудили уголовное дело по статье «Подстрекательство к совершению убийства малолетнего из корыстных побуждений», сообщили в Следственном комитете. Также правоохранительные органы проверяют социальные службы, которые должны были следить за семьей.
— Прокуратура проверит исполнение должностными лицами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних требований федерального законодательства, — сообщили в прокуратуре.
Как рассказала «Вечерней Москве» кандидат юридических наук, доцент МГЮА Анастасия Рагулина, так как преступление не было доведено до конца, матери грозит до 10 лет лишения свободы.
— Речь идет об организации убийства малолетнего ребенка по найму. Если бы убийство было доведено до конца, женщине могли бы дать до 20 лет лишения свободы, но так как преступление не было доведено до конца и осталось на стадии приготовления, ей могут дать максимум половину от этого срока, — пояснила юрист.
Рагулина уверена, что подозреваемую лишат родительских прав на всех детей.
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— Конечно, ее должны лишить родительских прав, причем не только на девочку, которую она хотела убить, но и на всех остальных детей. Особенно с учетом характеристики этой женщины. Ведь если она попыталась убить одну дочь, где гарантия, что она не убьет остальных? — подчеркнула собеседница «Вечерней Москвы».
Подобные трагические истории случаются повсеместно. В марте в Челябинской области задержали еще одну мать, которая могла вколоть двухлетнему сыну наркотики, чтобы он успокоился и не кричал. Мальчик погиб. Кроме него у обвиняемой есть еще две маленькие дочери и сын.
А в Воронеже арестовали мать, которая на три дня заперла в квартире трехлетнюю дочь без еды и воды, а сама ушла за наркотиками. Истощенную девочку спасли прохожие, когда та залезла на подоконник и принялась кричать о помощи.
Некоторых матерей к подобным поступкам подталкивают психические заболевания. Так, женщина из Красноярского края зарубила трех своих детей топором. Свидетелем расправы стал четвертый ребенок, вернувшийся из школы, — убить его у матери «не хватило сил». Подозреваемая состояла на учете в психдиспансере, а в момент совершения преступления у нее могло проявиться раздвоение личности.