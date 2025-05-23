Серьезная авария под Кишиневом: Легковая машина столкнулась с фурой — один из водителей доставлен в больницу в тяжелом состоянии

Сегодня около 16:00 полиция получила сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе рядом с коммуной Чореску.
По предварительной информации, авария произошла после того, как водитель грузовика, совершая поворот, не уступил дорогу автомобилю BMW, который двигался по встречной полосе в соответствии с правилами.
В результате столкновения водитель BMW, 41-летний мужчина, был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Полиция находится на месте происшествия и документирует случай, чтобы установить все обстоятельства аварии.
Фото: Politia RM.
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