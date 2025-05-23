Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД: похитивший дочь после развода россиянин задержан в аэропорту Минска

Белорусские правоохранители задержали россиянина, похитившего дочь после развода.

Источник: Комсомольская правда

В Минске правоохранители задержали россиянина, который похитил дочь после развода с женой, сообщает телеграм-канал МВД Беларуси.

Мужчину, подозреваемого в похищении собственной дочери, задержали в аэропорту Минска 22 мая. Подробнее о происшествии рассказал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

— В минском аэропорту задержали россиянина, который после развода похитил дочь. С девочкой все в порядке, — прокомментировал Колокольцев.

Эпизод с похищением глава МВД России назвал одним из многочисленных успешных примеров взаимодействия правоохранительных органов обеих стран.

А еще глава МВД Беларуси Иван Кубраков сказал о предотвращении четырех терактов в Беларуси и России.

Тем временем ГАИ сказала белорусам ездить с включенным ближним светом фар с 25 мая.