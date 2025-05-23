МВД: похитивший дочь после развода россиянин задержан в аэропорту Минска

В Минске правоохранители задержали россиянина, который похитил дочь после развода с женой, сообщает телеграм-канал МВД Беларуси.
Мужчину, подозреваемого в похищении собственной дочери, задержали в аэропорту Минска 22 мая. Подробнее о происшествии рассказал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.
— В минском аэропорту задержали россиянина, который после развода похитил дочь. С девочкой все в порядке, — прокомментировал Колокольцев.
Эпизод с похищением глава МВД России назвал одним из многочисленных успешных примеров взаимодействия правоохранительных органов обеих стран.
А еще глава МВД Беларуси Иван Кубраков сказал о предотвращении четырех терактов в Беларуси и России.
Тем временем ГАИ сказала белорусам ездить с включенным ближним светом фар с 25 мая.