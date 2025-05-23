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В Красносулинском районе произошел пожар в садовом товариществе

Пожарные потушили частный дом в Красносулинском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Красносулинском районе произошел пожар в садовом товариществе «Красная Заря».Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Возгорание вспыхнуло в частном доме площадью 24 квадратных метра 23 мая около 12:54.

Очевидцы, увидев столб черного дыма, вызвали пожарных. На место оперативно прибыли спасательные расчеты. Они сразу же принялись тушить огонь. На месте ЧП работали две единицы спецтехники и шесть спасателей.

Огонь удалось локализовать в кратчайшие сроки. Благодаря слаженным действиям пожарных, дом удалось спасти от полного уничтожения. К счастью, в момент пожара в доме никого не было. Сейчас экспертам предстоит установить причину возгорания. Подпишись на нас в Telegram.