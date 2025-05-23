В Красносулинском районе произошел пожар в садовом товариществе

Огонь удалось локализовать в кратчайшие сроки. Благодаря слаженным действиям пожарных, дом удалось спасти от полного уничтожения. К счастью, в момент пожара в доме никого не было. Сейчас экспертам предстоит установить причину возгорания. Подпишись на нас в Telegram.